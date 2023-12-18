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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Каролина» отправила Раанту в АХЛ. Вратаря с кэпхитом 1,5 млн долларов и 85,5% сэйвов в этом сезоне никто не забрал с драфта отказов

34-летнего финского голкипера (85,5% сэйвов в 14 матчах в этом сезоне) никто не забрал с драфта отказов.

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