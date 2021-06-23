Поддельные сертификаты о вакцинации лидируют в списке самых востребованных фальшивок Александр АлексеенкоДля россиян сертификат вакцинации от коронавируса, по сути, является документом, который подтверждает то, что человек привился от COVID-19.
Поддельные сертификаты о вакцинации лидируют в списке самых востребованных фальшивок Александр АлексеенкоДля россиян сертификат вакцинации от коронавируса, по сути, является документом, который подтверждает то, что человек привился от COVID-19.
Свежие комментарии