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Поддельные сертификаты о вакцинации лидируют в списке самых востребованных фальшивок

Поддельные сертификаты о вакцинации лидируют в списке самых востребованных фальшивок

Поддельные сертификаты о вакцинации лидируют в списке самых востребованных фальшивок Александр АлексеенкоДля россиян сертификат вакцинации от коронавируса, по сути, является документом, который подтверждает то, что человек привился от COVID-19.

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