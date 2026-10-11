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Цифра дня: вратарь Игорь Шестеркин получит 1,3 млрд рублей на больничном

Цифра дня: вратарь Игорь Шестеркин получит 1,3 млрд рублей на больничном

Если вы радуетесь ДМС и хорошим выплатам на больничном, то рассказываем вам, что Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» точно получает больше вашего.

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