"За деньги убивал людей": что рассказали подозреваемые в теракте в "Крокусе" на допросе

Рассказываем, что рассказали террористы, задержанные на границе с Украиной.Сегодня русские спецслужбы и сотрудники органов правопорядка задержали автомобиль, на котором двигались в сторону границы с Украиной и Белоруссией подозреваемые в совершении теракта в "Крокус Сити Холле".
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