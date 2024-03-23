"За деньги убивал людей": что рассказали подозреваемые в теракте в "Крокусе" на допросе

Рассказываем, что рассказали террористы, задержанные на границе с Украиной.Сегодня русские спецслужбы и сотрудники органов правопорядка задержали автомобиль, на котором двигались в сторону границы с Украиной и Белоруссией подозреваемые в совершении теракта в "Крокус Сити Холле".