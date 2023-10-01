В Сочи временно ограничивали полеты самолетов из-за украинского беспилотника

В Сочи временно ограничивали полеты самолетов из-за украинского беспилотникаВ международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полётов для самолетов, об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
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