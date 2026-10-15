Прямые иностранные инвестиции из России в Беларусь в текущем году превысили $3 млрд, что стало одним из самых высоких показателей за всю историю, сообщил первый заместитель министра экономики Иван Вежновец.
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