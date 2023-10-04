Марочко заявил, что ВСУ не смогут перехватить инициативу под Красным Лиманом

Украинская сторона сейчас продолжает безуспешные попытки ослабить подразделения Вооруженных сил России с целью перехвата инициативы на Краснолиманском направлении, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии