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Марочко заявил, что ВСУ не смогут перехватить инициативу под Красным Лиманом

Марочко заявил, что ВСУ не смогут перехватить инициативу под Красным Лиманом

Украинская сторона сейчас продолжает безуспешные попытки ослабить подразделения Вооруженных сил России с целью перехвата инициативы на Краснолиманском направлении, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

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