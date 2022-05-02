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Пригожин вступился за Галкина и осудил Симоньян: «Мы не должны опускаться до такого»

Пригожин вступился за Галкина и осудил Симоньян: «Мы не должны опускаться до такого»

На прошлой неделе самой горячей новостью стали слова Маргариты Симоньян про Максима Галкина в эфире федерального канала.

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