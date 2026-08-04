На Кубани рассказали о состоянии четырех пострадавших при атаке под Геленджиком

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. В тяжелом состоянии находятся четверо совершеннолетних пострадавших при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку под Геленджиком, сообщил в эфире телеканала "Кубань-24" торакальный хирург Центра грудной хирургии ККБ №1 Алексей Коваленко.
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