Тото Вольфф об Абу-Даби-2021: «В мире есть худшие вещи, чем поражение в чемпионате»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, как по прошествии лет относится к противоречивой развязке сезона-2021, когда на Гран-при Абу-Даби пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона в борьбе за победу в гонке и чемпионате.