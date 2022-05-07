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«Краснодар» разгромлен - у «Зенита» восьмая победа в восьми матчах!

«Краснодар» разгромлен - у «Зенита» восьмая победа в восьми матчах!

«Зенит» разгромил «Краснодар» со счётом 4:0 в матче 9-го тура женской футбольной Суперлиги. Дубль у победительниц оформила Ана Диаш, по голу забили Екатерина Пантюхина и Елизавета Лазарева.

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