Школьники будут изучать дронов. На уроках труда

В России выпустили первое пособие для изучения дронов на уроках труда\u000D\u000AИздательство «Просвещение» в сотрудничестве с ГК «Геоскан» выпустило первое учебное пособие по беспилотным летательным аппаратам для учеников 8-9 классов.