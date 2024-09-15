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Школьники будут изучать дронов. На уроках труда

Школьники будут изучать дронов. На уроках труда

В России выпустили первое пособие для изучения дронов на уроках труда\u000D\u000AИздательство «Просвещение» в сотрудничестве с ГК «Геоскан» выпустило первое учебное пособие по беспилотным летательным аппаратам для учеников 8-9 классов.

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