Школьники будут изучать дронов. На уроках труда

В России выпустили первое пособие для изучения дронов на уроках труда\u000D\u000AИздательство «Просвещение» в сотрудничестве с ГК «Геоскан» выпустило первое учебное пособие по беспилотным летательным аппаратам для учеников 8-9 классов.
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