В Вологодской области появится новое министерство

ВОЛОГДА, 2 июля, ФедералПресс. В Вологодской области появится министерство молодежной политики. Курировать это направление будет лично врио губернатора региона Георгий Филимонов, заявил он на оперативном совещании.
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