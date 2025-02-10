Пенсия и наследство: что нужно знать о получении накоплений умершего Ирэн ОрлонскаяВ России принят новый регламент, утвержденный Социальным фондом, согласно которому граждане смогут заранее указывать, кто из них станет наследником их имущества.
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