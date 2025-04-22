🇷🇺🔥 "НАШИ ТРОФЕИ": ОЧЕРЕДНОЙ ЭШЕЛОН НАТОВСКОЙ ТЕХНИКИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ГЛУБЬ РОССИИ 💪 _ЧТО ВЕЗЁМ: ✔️ Брошенные украинцами танки и БМП ✔️ Разбитые, но ценные образцы западного вооружения ✔️ Доказательства провала западных поставок 🎯* КУДА И ЗАЧЕМ:_ ➖ На ремонтные заводы - чтобы встать в строй ВС РФ ➖ В учебные центры - изучать слабые места техники НАТО ➖ На полигоны - для испытаний новых видов вооружения 📌 ГЛАВНЫЙ ВЫВОД*: Чем больше Запад поставляет оружия Украине - тем сильнее становится российская армия! #Эшелон #Трофей #Россия #СВО #НАТО.