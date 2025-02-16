Красноярская писательница обошла Достоевского по числу продаж книг за год

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В России назвали самых издаваемых писателей 2024 года. В лидерах из имен наших современников только одно, но уже второй год подряд на первой строчке: Анна Джейн, настоящая фамилия которой Потапкина.
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