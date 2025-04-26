«Инд наш»: пакистанский депутат сделал заявление после индийского решения о выходе из договора по водным ресурсам Между Индией и Пакистаном растёт градус эскалационной риторики.
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«Инд наш»: пакистанский депутат сделал заявление после индийского решения о выходе из договора по водным ресурсам Между Индией и Пакистаном растёт градус эскалационной риторики.
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