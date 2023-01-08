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Вучич сообщил, что в НАТО отклонили запрос Сербии на введение армии и полиции в Косово

Вучич сообщил, что в НАТО отклонили запрос Сербии на введение армии и полиции в Косово

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Международная миссия под эгидой Североатлантического альянса в Косово и Метохии (KFOR) приняла решение отказать Сербии в запросе на отправку представителей сербских силовых структур в Метохию и Косово.

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