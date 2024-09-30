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Россиянам назвали правила безопасных покупок в интернете

Россиянам назвали правила безопасных покупок в интернете

Россиянам назвали правила, которым нужно следовать, чтобы безопасно совершать покупки в интернете. Рекомендации доступны в официальном Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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