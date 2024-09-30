Россиянам назвали правила безопасных покупок в интернете

Будь в курсе✴

Россиянам назвали правила, которым нужно следовать, чтобы безопасно совершать покупки в интернете. Рекомендации доступны в официальном Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.