Коронавирус в Молдове: Статистика инфицирования к этому часу

Медицинский персонал в Республике Молдова ежедневно борется с глобальной пандемией коронавируса. По официальным данным, в нашей стране: Заболевших​ 393 423 Вакцинированы 1 001 014 Подтвержденные случаи​ за 24 часа +2681 Протестированные за 24 часа .