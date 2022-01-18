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Коронавирус в Молдове: Статистика инфицирования к этому часу

Коронавирус в Молдове: Статистика инфицирования к этому часу

Медицинский персонал в Республике Молдова ежедневно борется с глобальной пандемией коронавируса. По официальным данным, в нашей стране: Заболевших​ 393 423 Вакцинированы 1 001 014 Подтвержденные случаи​ за 24 часа +2681 Протестированные за 24 часа .

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