Спасибо, Байден: Как потенциальные кандидаты ставят под угрозу выборы 2024 года

Гуд бай, Байден! Президент Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на фоне продолжающегося давления после катастрофических результатов дебатов в прошлом месяце, которые заставили многих в его партии задуматься, стоит ли ему продолжать добиваться победы над Трампом.