Академик РАН заявил об отсутствии безопасной дозы алкоголя

Безопасной дозы алкоголя не существует. Об этом сообщил генеральный директор центра, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ академик РАН Сергей Бойцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В МИД Белоруссии ...
- IV Качиньский: напад...
- Спецслужбы Черног...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым