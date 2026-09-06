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Академик РАН заявил об отсутствии безопасной дозы алкоголя

Академик РАН заявил об отсутствии безопасной дозы алкоголя

Безопасной дозы алкоголя не существует. Об этом сообщил генеральный директор центра, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ академик РАН Сергей Бойцов.

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