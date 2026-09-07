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Осенью 1868 года завершилось строительство железной дороги Москва — Курск

Осенью 1868 года завершилось строительство железной дороги Москва — Курск

Железнодорожная станция, расположенная в трёх верстах от Курска, до 1934 года называлась Ямской. Долгое время именно она считалась главным вокзалом города.

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