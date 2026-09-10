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Новости Тамбова

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Глава Рассказовского округа оценил учебный процесс и питание в Нижнеспасской школе

Глава Рассказовского округа оценил учебный процесс и питание в Нижнеспасской школе

Глава Рассказовского округа Алексей Поздняков с рабочим визитом посетил школу в селе Нижнеспасское. В этом году в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" на базе Нижнеспасского филиала Верхнеспасской школы открыты сразу три агротехкласса.

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