Глава Рассказовского округа оценил учебный процесс и питание в Нижнеспасской школе

Глава Рассказовского округа Алексей Поздняков с рабочим визитом посетил школу в селе Нижнеспасское. В этом году в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" на базе Нижнеспасского филиала Верхнеспасской школы открыты сразу три агротехкласса.