Жительница Новосибирска обвинена в осквернении Вечного огня на Монументе Славы

32-летнюю жительницу Новосибирска привлекли к суду за осквернение символов воинской славы. Она прикурила сигарету от Вечного огня на Монументе Славы, оскорбив память защитников Отечества, а своё действие запечатлела и разместила в Telegram-канале.
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