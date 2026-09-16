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В районе Академический завершается ремонт дома 1954 года постройки

В районе Академический завершается ремонт дома 1954 года постройки

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершаются работы по обновлению фасада, крыши, подвальных помещений и ряда инженерных систем в доме № 30 корпус 2 по улице Большая Черемушкинская.

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