Театр абсурда

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Третий мир ждет исхода схватки России с самой могущественной силой мира

Третий мир ждет исхода схватки России с самой могущественной силой мира

Политнавигатор Если Россия не добьется успеха в СВО, то это отразится на ее авторитете в незападном мире, который уважает сильных.

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Комментарии
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W
Walery
Россия там ещё в принципе и не начинала...  С фашистской Европой четыре года боролись (1941...1945).  Сегодня уже половина мерзких стран против РФ...  А Россия еще в принципе и не напрягается. Её народ в стране живет обычной жизнью.  Не так ли?
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8 час.
Сергей Кочегаров
Это не бой гладиаторов, гладиаторы дрались один на один или равными группами. Против России сегодня дерутся кодлой и методы применяют как беспредельщики. Но даже эта &quot;самая могущественная сила в мире&quot; ни при каких обстоятельствах не победит. Даже внутренних врагов Россия раздавит...
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8 час.

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