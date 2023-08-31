Политнавигатор Если Россия не добьется успеха в СВО, то это отразится на ее авторитете в незападном мире, который уважает сильных.
Третий мир ждет исхода схватки России с самой могущественной силой мира
Комментарии
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W
Walery
Россия там ещё в принципе и не начинала... С фашистской Европой четыре года боролись (1941...1945). Сегодня уже половина мерзких стран против РФ... А Россия еще в принципе и не напрягается. Её народ в стране живет обычной жизнью. Не так ли?
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8 час.
Сергей Кочегаров
Это не бой гладиаторов, гладиаторы дрались один на один или равными группами. Против России сегодня дерутся кодлой и методы применяют как беспредельщики. Но даже эта "самая могущественная сила в мире" ни при каких обстоятельствах не победит. Даже внутренних врагов Россия раздавит...
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8 час.
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