Третий мир ждет исхода схватки России с самой могущественной силой мира

W

Walery

Россия там ещё в принципе и не начинала... С фашистской Европой четыре года боролись (1941...1945). Сегодня уже половина мерзких стран против РФ... А Россия еще в принципе и не напрягается. Её народ в стране живет обычной жизнью. Не так ли?