В Саратовской области мужчину арестовали за хулиганство на заправке

В Саратовской области 61-летнего мужчину арестовали за погром на заправке, сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на решение Красноармейского городского суда.
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