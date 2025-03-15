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В деле экс-замглавы Минобороны РФ могут появиться новые эпизоды

В деле экс-замглавы Минобороны РФ могут появиться новые эпизоды

СК проверяет Тимура Иванова на причастность к новым коррупционным эпизодам В настоящий момент следователи проверяют экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова на причастность к новым эпизодам коррупции, передает ТАСС со ссылкой на документы.

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