В деле экс-замглавы Минобороны РФ могут появиться новые эпизоды

СК проверяет Тимура Иванова на причастность к новым коррупционным эпизодам В настоящий момент следователи проверяют экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова на причастность к новым эпизодам коррупции, передает ТАСС со ссылкой на документы.
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