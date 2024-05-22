В РФ призвали оказывать бесплатные услуги психолога ряду семей при разводе

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обеспечить супругов из многодетных и малообеспеченных семей на грани развода бесплатной психологической помощью, сообщает RT.
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