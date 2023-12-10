Новогодний подарок для ВСУ: ВС РФ отправят Украине 300 тысяч дронов

Из-за ухудшения погоды боевые действия перемещаются в воздух Константин Ольшанский Фото: Станислав Красильников/ТАСС Россия и Украина вовсю готовятся к зимней «войне дронов», которая уже на днях сменит застопорившееся наземное наступление.
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