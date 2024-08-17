Врач-диетолог раскрыла опасность популярной диеты

Врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра (ЕМС), кандидат медицинских наук Ксения Селезнева раскрыла опасность для организма популярной питьевой диеты, которая подразумевает потребление продуктов исключительно в жидком виде.
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