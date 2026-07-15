What Does Socialism Actually Deliver? Authored by Christian Milord via The Epoch Times, If we examine the history of alleged “democratic” socialism around the globe, it’s not difficult to flesh out the contradictions within its entire framework.
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