Байден в послании конгрессу пообещал Путину не отступать по вопросу Украины

США не станут отступать и прогибаться по вопросу Украины и продолжат направлять помощь ВСУ. Об этом заявил американский президент Джо Байден в послании конгрессу, трансляцию выступления провела пресс-служба Белого дома.
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