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Как в России предлагают бороться с алкоголизмом. Ответы на главные вопросы

Как в России предлагают бороться с алкоголизмом. Ответы на главные вопросы

В Вологодской области планируют ограничить продажу алкоголя в магазинах двумя часами в будние дни. Принятие такого решения связано с тем, что употребление спиртного стало причиной большинства смертей в регионе.

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