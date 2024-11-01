Как в России предлагают бороться с алкоголизмом. Ответы на главные вопросы

В Вологодской области планируют ограничить продажу алкоголя в магазинах двумя часами в будние дни. Принятие такого решения связано с тем, что употребление спиртного стало причиной большинства смертей в регионе.
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