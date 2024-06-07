Греф: российский бизнес адаптировался к сложившимся в экономике условиям

60% предпринимателей считают, что экономическая ситуация за год улучшилась, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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