Дума в эпоху перемен

Завершающийся созыв Госдумы стал для российской экономики периодом масштабной перенастройки: от антикризисного реагирования и импортозамещения — к технологическому суверенитету, регулированию цифровых платформ и более адресной промышленной политике.
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