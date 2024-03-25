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Одного привезли на инвалидной коляске: что известно об обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Одного привезли на инвалидной коляске: что известно об обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал до мая четверых задержанных за теракт в "Крокус Сити Холле".Все четверо задержанных за стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холле" заключены под стражу на два месяца.

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Комментарии
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ОЕ
Ольга Ершова
&quot;Все четверо задержанных за стрельбу в подмосковном &quot;Крокус Сити Холле&quot; заключены под стражу на два месяца. &quot; ---- Автор, не стыдно тебе такие лживые определения использовать? Это что, была стрельба в воздух, как на кавказской свадьбе? Нет! Это было массовое убийство азиатскими выродками  ничего не подозревающих мирных людей! И это сравнимо лишь с Хатынью! А тебе, дебил, можно доверить писать таблички с  указателями  на ж\д вокзалах; и не более того!
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