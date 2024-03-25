Одного привезли на инвалидной коляске: что известно об обвиняемых в теракте в "Крокусе"

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Ольга Ершова

"Все четверо задержанных за стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холле" заключены под стражу на два месяца. " ---- Автор, не стыдно тебе такие лживые определения использовать? Это что, была стрельба в воздух, как на кавказской свадьбе? Нет! Это было массовое убийство азиатскими выродками ничего не подозревающих мирных людей! И это сравнимо лишь с Хатынью! А тебе, дебил, можно доверить писать таблички с указателями на ж\д вокзалах; и не более того!