Popcaketv

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Чимин, одумайся! АРМИ умоляют парня не покидать коллектив

Чимин, одумайся! АРМИ умоляют парня не покидать коллектив

Чимин (Jimin) недавно сильно влюбился и не может совладать со своими чувствами и эмоциями. Его избранником стал человек по имени Михаил, который родом из Владивостока.

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