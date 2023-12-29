НОАК хорошо осведомлена о каждом шаге тайваньских военных -- Минобороны КНР

Пекин, 28 декабря /Синьхуа/ -- Народно-освободительная армия Китая /НОАК/ прекрасно осведомлена о каждом шаге тайваньских военных и примет все необходимые меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)