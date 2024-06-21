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Ответственность за свои решения: что сулит карта Таро на неделю с 24 по 30 июня

Ответственность за свои решения: что сулит карта Таро на неделю с 24 по 30 июня

Ответственность за свои решения: что сулит карта Таро на неделю с 24 по 30 июня Алёна ЮрьеваПредстоящая неделя принесет нам период испытаний и вызовов, отмеченный картой, символизирующей не только возможные трудности, но и силу воли в преодолении препятствий.

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