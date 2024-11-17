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Советник Фицо заявил, что спецоперация идет между Россией и США

Советник Фицо заявил, что спецоперация идет между Россией и США

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Спецоперация является военным столкновением между США и Россией. Соответствующее заявление сделал в беседе с "Известиями" в ходе симпозиума стран БРИКС и Европы в Сочи советник премьер-министра Словакии Ян Мажгут.

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