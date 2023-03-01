Гендиректор «Сибири»: «Ведем переговоры с Мартемьяновым и его штабом, напрямую результаты плей-офф не влияют»

Гендиректор «Сибири» рассказал о переговорах с главным тренером Андреем Мартемьяновым. «Напрямую результаты плей-офф не влияют на продление контрактов с тренерами.
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