Байден после одобрения поставки авиабомб Mk84 Израилю заявил, что возмущён гибелью семи сотрудников гуманитарной организации в результате израильского удара в Газе

Есть лицемерие, есть запредельное лицемерие, а есть американская политика. Не Байден ли на днях одобрил отправку Израилю мощных авиабомб? Не в США ли продолжают обсуждать выделение Израилю нового пакета военной помощи?.
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