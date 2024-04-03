НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • holms sherlok
    показывать нечего, своего не производим....В Казахстане внов...
  • Андрей Алферов
    Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет...Спецназ ФСБ забло...
  • Людмила Боченкова
    ура!так  держать!!!!шестой уничтожен!это начало ! остальных  ждёт такая же участь!Шестой танк M1A1S...

Байден после одобрения поставки авиабомб Mk84 Израилю заявил, что возмущён гибелью семи сотрудников гуманитарной организации в результате израильского удара в Газе

Байден после одобрения поставки авиабомб Mk84 Израилю заявил, что возмущён гибелью семи сотрудников гуманитарной организации в результате израильского удара в Газе

Есть лицемерие, есть запредельное лицемерие, а есть американская политика. Не Байден ли на днях одобрил отправку Израилю мощных авиабомб? Не в США ли продолжают обсуждать выделение Израилю нового пакета военной помощи?.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх