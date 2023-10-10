Экономический рост начал конвертироваться в укрепление бюджета

Начало текущего года выдалось для казны обескураживающим: на фоне ускоренного финансирования части расходных назначений и низкого сбора доходов к 1 мая дефицит превысил 3 трлн рублей, что превышало годовой потолок, установленный Законом о бюджете (2,925 трлн).