Экономический рост начал конвертироваться в укрепление бюджета

Начало текущего года выдалось для казны обескураживающим: на фоне ускоренного финансирования части расходных назначений и низкого сбора доходов к 1 мая дефицит превысил 3 трлн рублей, что превышало годовой потолок, установленный Законом о бюджете (2,925 трлн).
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