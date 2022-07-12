Мировое обозрение

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США стараются восстановить былое могущество, пытаясь ослабить Россию

США стараются восстановить былое могущество, пытаясь ослабить Россию

Следующими будут Китай, Иран и Северная Корея Слабеющие Соединенные Штаты ухватились за украинский конфликт как за возможность восстановить свою глобальную власть, однако на этом США не остановятся.

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