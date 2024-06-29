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Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана после подсчета 14 млн голосов

Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана после подсчета 14 млн голосов

Global Look Press/Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency Реформист Масуд Пезешкиан удерживает лидерство на внеочередных выборах президента после подсчета более 14 миллионов голосов, сообщили в субботу, 29 июня в избиркоме исламской республики.

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