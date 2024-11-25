В Тамбове пройдёт Кубок России по спорту ЛИН в дисциплине дзюдо

В Тамбовскую область приехали технический директор по дзюдо международного спортивного союза для лиц с синдромом Дауна Уго Роберто Бенси и старший тренер спортивной сборной команды России по дзюдо спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Олег Крылов.