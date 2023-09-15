Уноси готовенького, кто на новенького? РЖД не хватает инновационной железнодорожной инфраструктуры, а не вагонов

Из-за снижения доли инновационных вагонов на сети РЖД страна теряет до 1 млн тонн экспорта. Об этом рассказал в рамках Международной энергетической недели-2023, старший вице-президент по операционной деятельности и взаимодействию с государственными органами ООО «УК Дело» Денис Илатовский.
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