Уноси готовенького, кто на новенького? РЖД не хватает инновационной железнодорожной инфраструктуры, а не вагонов

Из-за снижения доли инновационных вагонов на сети РЖД страна теряет до 1 млн тонн экспорта. Об этом рассказал в рамках Международной энергетической недели-2023, старший вице-президент по операционной деятельности и взаимодействию с государственными органами ООО «УК Дело» Денис Илатовский.