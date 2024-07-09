Превышение «углеродного бюджета»: о какой точке невозврата предупреждают ученые

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, которое позволило рассчитать «углеродный бюджет» — максимальный объем выбросов углекислого газа, при котором потепление не превысит 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии